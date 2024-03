Sums femminile: "Progetto di solidarietà - Bimbi ai centri estivi"

Per il 2° anno la SUMS femminile di Mutuo Soccorso ha promosso e sta realizzando il progetto Bimbi ai centri estivi, a favore delle famiglie sammarinesi con figli e in difficoltà economiche. La SUMS femminile mette disposizione n. 15 contributi per quei nuclei familiari in disagio economico che iscriveranno e faranno frequentare i loro bambini ai centri estivi pubblici. Le famiglie che intendono godere di questi contributi potranno presentare la loro domanda alla SUMS femminile, in via Tonnini, n.4 nei pomeriggi di giovedi 28 e venerdì 29 marzo, dalle ore 15 alle ore 18. Alla domanda dovranno essere allegati lo stato di famiglia e la dichiarazione dei redditi del nucleo familiare. Per qualsiasi informazione, telefonare in sede il martedì al numero 0549 992279 oppure al cellulare 335 7341330. La SUMS femminile è particolarmente orgogliosa di questo suo impegno di solidarietà a favore dei piccoli sammarinesi che durante i mesi estivi potranno conoscersi, ricevere indirizzi formativi ed educativi propedeutici al loro sviluppo personale e cognitivo. Alla attuazione del progetto hanno partecipato le socie/i nella produzione di manufatti e nella vendita, alcune benefattrici, la Fondazione e l’insegnante con i loro contributi economici, che ringraziamo.

C.s. Società Femminile di Mutuo Soccorso

