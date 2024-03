SUMS femminile. Stampa libera nello Stato Democratico Conferenza del Presidente Roberto Chiesa

La SUMS femminile è lieta di annunciare la conferenza che avrà il Presidente della Consulta dell’Informazione, il giornalista Roberto Chiesa, come relatore sul tema Stampa libera nello Stato democratico, per mercoledì 27 marzo alle ore 17 presso la sede associativa in via Tonnini n.4. Il relatore ci dirà che cosa dobbiamo intendere per informazione libera e per informazione indipendente. Presenterà le differenze tra stampa oggettiva, obiettiva e credibile. Sarà posta la domanda se è la democrazia a garantire la libertà d’informazione o viceversa. Inoltre affronterà il tema se i media e gli strumenti di comunicazione sono mezzi per il cittadino per avere fiducia o per difendersi. Seguirà il dibattito. I cittadini ed i soci possono partecipare a questo importante evento culturale.

Società femminile Mutuo Soccorso

(il secondo accesso alla sede è dal corridoio e Centro Sanitario di Città, porta a destra, scendere di 1 piano).