SUMS ha destina un premio speciale a sostegno della Business Plan Competition 2021 Nuove Idee e Nuove Imprese

Per la 20° edizione di Nuove Idee Nuove Imprese, oltre al generoso contributo già versato a favore del concorso, SUMS ha deciso di stanziare un premio speciale del valore di 1000 euro alla migliore start-up avente tutti i componenti o almeno il capogruppo residente o cittadino sammarinese e che abbia sede o si insedi nella Repubblica di San Marino. Il concorso è una competizione tra idee imprenditoriali innovative formalizzate in un business plan con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità locale e la cultura dell’innovazione attraverso un meccanismo incentivante per favorire la nascita di nuove imprese innovative nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e della Repubblica di San Marino. La competition è giunta alla seconda fase: tra le 36 idee di business inizialmente in gara, il Comitato Tecnico Scientifico ha selezionato i 14 progetti meritevoli di accedere alle attività di formazione che avranno come obiettivo quello di trasmettere le competenze per la stesura del business plan che verrà presentato il 23 novembre. Tra i finalisti sono presenti due progetti sammarinesi “Chain Peers” e “Titan Funghi”. L’evento finale si terrà a dicembre e sulla base della documentazione presentata e di un elevator pitch, il Comitato Tecnico-Scientifico, decreterà i progetti vincitori.

c.s. SUMS