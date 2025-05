Sums. Il Circolo Cittadino apre martedì 27 – Tesseramento e presentazione libro Walter Serra

Un nuovo punto di riferimento per la socialità e la cultura apre nel cuore del Castello di Città: martedì 27 maggio alle ore 14.30 prende ufficialmente il via il Circolo Cittadino a palazzo SUMS, con l’avvio del tesseramento riservato ai soci. Nato dalla collaborazione tra SUMS, SUMS Femminile, Giunta di Castello, Comitato San Rocco e Congregazione di Serravalle, il Circolo è pensato principalmente per la popolazione over 65, ma si propone come spazio aperto al dialogo e all’incontro tra generazioni. Si tratta di un luogo privato, autogestito e autofinanziato, accessibile solo ai soci tesserati, il cui ingresso comporta l’adesione a un regolamento interno. In questa fase iniziale, il Circolo sarà aperto nei pomeriggi di martedì, mercoledì e giovedì. È stato inoltre reso accessibile a tutti grazie all’installazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche. A completare la giornata di apertura, alle ore 17.00, si terrà la presentazione della nuova pubblicazione di Walter Serra, “Antichi pozzi, cisterne, sorgenti e lavatoi. La cultura dell’acqua a San Marino”, sedicesimo volume della collana Quaderni SUMS. Frutto di un’attenta ricerca, il libro racconta — attraverso immagini, dati e memoria storica — il patrimonio idrico del territorio sammarinese: una testimonianza preziosa del rapporto secolare tra comunità e risorse naturali, tra ingegno popolare e vita quotidiana. Un invito a esserci, per condividere un progetto di comunità e riscoprire insieme le radici del nostro territorio.

c.s. Sums

