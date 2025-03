SUMS: In ricordo di Don Peppino

Don Giuseppe Innocentini, per tutti Don Peppino, ci ha lasciato, ma il suo spirito continua a vivere nelle tante opere che ha avviato con passione e dedizione. Sin dai primi anni Cinquanta, è stato un instancabile punto di riferimento per intere generazioni di giovani, attraverso esperienze formative uniche come i campeggi, la Colonia della Verna, il circolo e il Centro Sociale Sant’Andrea. Per ricordare il suo straordinario impegno, vogliamo segnalare L’avventura del campeggio di Checco Guidi e Clelio Galassi, un volume che racconta questa esperienza educativa irripetibile. Come scrive nella prefazione il Presidente della SUMS, Marino Albani, Don Peppino è stato “un instancabile pioniere con la veste talare, ideatore di tante iniziative destinate non solo alla sua Parrocchia di Serravalle”.

