Sums per il futuro: 8^ edizione del Concorso Meritamente

Sums per il futuro: 8^ edizione del Concorso Meritamente.

La Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino rinnova anche per il 2026 il proprio impegno a favore dei giovani sammarinesi con l’8ª edizione del Concorso Meritamente, l’iniziativa nata per sostenere chi sceglie di investire nella propria formazione attraverso percorsi di studio di eccellenza, in Italia e all’estero. Il concorso è rivolto a giovani residenti nella Repubblica di San Marino, di età non superiore ai 35 anni, in possesso di laurea, diploma di conservatorio o titolo equivalente, conseguito presso istituzioni accademiche sammarinesi o straniere, e caratterizzati da un elevato rendimento negli studi. Attraverso il Concorso Meritamente, la SUMS intende offrire un sostegno economico a progetti formativi d’eccellenza, tra cui corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento e stage presso prestigiose istituzioni accademiche. Le domande, complete della documentazione prevista dal regolamento, dovranno essere presentate presso la sede della Società Unione Mutuo Soccorso entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 29 ottobre 2026. Con questa nuova edizione, la SUMS conferma la volontà di investire nei giovani, nel merito e nella formazione, sostenendo percorsi di crescita che possano contribuire allo sviluppo delle competenze e delle professionalità del futuro. Il regolamento e la modulistica per partecipare al concorso sono disponibili sul sito www.sums.sm nella sezione dedicata.

C.s. - Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino

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