SUMS per il futuro: pubblicato il regolamento per la 1° Edizione del Premio Meritamente – SUMS, per contribuire alla formazione dei giovani sammarinesi

E’ stato pubblicato il Regolamento per accedere alle borse di studio previste per la prima edizione del Premio Meritamente SUMS, che si pone in linea con quanto già portato avanti in passato dalla Fondazione Cassa di Risparmio – SUMS. Il progetto, rientra nell’ambito delle iniziative SUMS volte a incentivare la diffusione della cultura e l’elevazione della società sammarinese attraverso la produzione editoriale, la messa a disposizione dei Soci di momenti di approfondimento o, come nel caso specifico, incentivando giovani meritevoli a proseguire in ambiti formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche. La Commissione formata da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Pier Luigi Valli e Marino Rossi, esamineranno quindi le domande che perverranno, corredate della necessaria documentazione entro e non oltre il prossimo 30 settembre 2019. Le domande devono essere presentate, nelle forme e secondo la modulistica che a breve verranno inserite sul sito www.sums.sm , direttamente alla Segreteria SUMS in Via Gino Giacomini, 58 a San Marino, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Nei medesimi orari la Segreteria è anche disponibile per informazioni.

c.s. Sums