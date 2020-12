SUMS premia eccezionalmente due giovani sammarinesi

Lunedì 23 novembre 2020 in occasione dell’assegnazione del Premio Meritamente, istituito dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, si è riunita la commissione giudicante per selezionare i vincitori del concorso che si prefigge lo scopo di premiare giovani meritevoli di supporto che hanno intrapreso percorsi di eccellenza.

La giuria costituita da Paolo Rondelli, Valentina Garavini, Marino Rossi e Pierluigi Valli ha deciso di segnalare al Consiglio Direttivo SUMS, oltre ai sette giovani sammarinesi selezionati per il Premio (Chiara Giardi, Giulia Zafferani, Davide Guerra, Federica Gatti, Sara Pagliarani, Francesco Stefanelli e Francesca Capicchioni), il profilo di due giovani sammarinesi che pur non aderendo specificatamente ai requisiti del concorso sono comunque risultati meritevoli di attenzione. Il consiglio SUMS, dopo un’attenta analisi dei candidati, ha ritenuto estremamente di rilievo i percorsi formativi di Emanuele Forcellini che frequenta la Scuola di Volo Internazionale di Fte Jerez a Jerez de la Frontera e Gianluca Cardinali che studia presso la Pole National Superior de la Danse Rosella Hightower e ha deciso di contribuire ad essi per incentivare il proseguimento degli studi e delle loro passioni, augurandogli un futuro lavorativo prospero che possa far brillare il nome del nostro Paese.