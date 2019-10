Sums premia i 'cervelli' del Titano

Mercoledì 9 Ottobre 2019 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli che ha selezionato, tra nove candidati, i quattro vincitori. Il Premio Meritamente intende incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero. Dopo un’accurata analisi della documentazione fornita dai candidati, la giuria ha scelto i progetti proposti da: Carolina Gaudenzi per un Master in “Molecular Neuroscience” presso University of Bristol (Gran Bretagna); Alexander Piva per il corso di “International Air Trasport Operations Management” presso ENAC, Tolosa (Francia); Altea Rossi per un LLM in “International Humanitarian Law and Human Rights” presso Geneva Academy a Ginevra (Svizzera); Sara Santolini per il Master di II livello in “Cooperazione e Sviluppo” presso l’Università di Pavia. La Società Unione Mutuo Soccorso, estremamente compiaciuta dall’ottimo livello dei partecipanti, nella consapevolezza che l’arricchimento culturale e un’adeguata formazione rendano possibile affrontare le sfide globali che vedono coinvolto anche il nostro Paese, intende dunque congratularsi con i quattro selezionati che riceveranno nei prossimi giorni comunicazione formale della loro vittoria.