Sums: premiazione del Concorso Meritamente.

Venerdì 27 dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la sede della Società Unione Mutuo Soccorso si terrà la premiazione del Concorso Meritamente. Il premio intende sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi ad intraprendere percorsi formativi di eccellenza in prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero. La giuria composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli aveva selezionato i progetti proposti da: Carolina Gaudenzi per un Master in “Molecular Neuroscience” presso University of Bristol, Alexander Piva per il corso di “International Air Transport Operations Management” presso ENAC, Altea Rossi per un LLM in “International Humanitarian Law and Human Rights” presso Geneva Academy e Sara Santolini per il Master di II livello in “Cooperazione e Sviluppo” presso l’Università di Pavia. Sarà premiato inoltre il giovane Luca Righi, iscritto all’Accademia di Danza Princesse Grace a Monaco. La commissione riunitasi lo scorso novembre, infatti, insieme al Consiglio Direttivo, aveva ritenuto la domanda di Luca meritevole di supporto, pur al di fuori dell'ambito di Meritamente per la giovanissima età, e ha quindi deciso di offrire un contributo per incentivare il proseguimento dei suoi studi. Il presidente Marino Albani, nel corso della premiazione, consegnerà ai ragazzi le borse di studio finalizzate a sostenere percorsi di alta formazione per le giovani generazioni, indispensabili risorse per il futuro del nostro Paese.

c.s. SUMS

