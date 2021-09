SUMS presenta all’Ecc.ma Reggenza il libro “Atlante delle Formazioni geologiche della Repubblica di San Marino” di Conrad Mularoni

Martedì 14 settembre alle 13.00 si è tenuta a Palazzo Pubblico l’udienza concessa dall’Ecc.ma Reggenza per la presentazione del libro ““Atlante delle Formazioni geologiche della Repubblica di San Marino – Pillole di Geologia Sammarinese” edito da SUMS e realizzato dal geologo sammarinese Conrad Mularoni. Alla presenza dei Segretari di Stato per la Cultura e per il Territorio, Andrea Belluzzi e Stefano Canti, il Presidente Marino Albani e i rappresentati della SUMS, l’autore ha illustrato la sua opera frutto di lunghi anni di indagine. La pubblicazione, che ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione e della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente rientra tra i progetti culturali sulla storia e sul territorio della Repubblica di San Marino che la SUMS sta portando avanti. Conrad Mularoni e SUMS sono particolarmente orgogliosi nel comunicare che il volume verrà adottato anche dalle Scuole Superiori sammarinesi, dove la pubblicazione sulle tematiche inerenti la geologia e le scienze geologiche sarà utilizzata come compendio di scienze.

c.s. SUMS

