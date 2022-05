SUMS presenta all’Ecc.ma Reggenza il libro “L’avventura del campeggio” di Checco Guidi e Clelio Galassi

Lunedì 9 maggio si terrà a Palazzo Pubblico l’udienza concessa dall’Ecc.ma Reggenza per la presentazione del libro “L’AVVENTURA DEL CAMPEGGIO”, ultima pubblicazione della Collana Quaderni edita da SUMS realizzata da Checco Guidi e Clelio Galassi, frequentatori dei Campeggi in tenda nella foresta di Badia Prataglia dal 1954 al 1964 e successivamente nella Colonia a Chiusi Della Verna. Gli autori affermano che: «Il libro vuole ricordare gli anni indimenticabili dell’infanzia e adolescenza di migliaia di giovani della Parrocchia di Serravalle e di tutto il Paese e vuole essere un gesto di gratitudine e riconoscenza nei confronti di Don Giuseppe Innocentini, arrivato a Serravalle nel lontano 1953 prima come Cappellano poi come Parroco al posto del compianto Don Tullio Gabellini. In quasi 70 anni di presenza a Serravalle, “Don Peppino” ha “educato” nella pastorale, nello sport e nei campeggi, migliaia di giovani con un grande zelo e una grande fede, assecondato dalla famiglia che non lo ha mai lasciato solo, sposandone in toto la vocazione sacerdotale». Il testo – che contiene all’incirca cinquanta bellissime fotografie dei “campeggiatori” di quegli anni - è reperibile, con offerta minima di 5 euro (fino ad esaurimento della tiratura limitata) in due punti vendita: “Libreria L’Isola del Libro” all’interno del Centro Atlante di Dogana e “Edicola, Tabaccheria” di Franciosi David di Serravalle. Il ricavato della vendita del libro “L’Avventura del Campeggio” verrà interamente devoluto al Fondo di Solidarietà della Società Unione Mutuo Soccorso.

c.s. Sums