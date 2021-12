SUMS presenta all’Ecc.ma Reggenza il libro “Mettimi come sigillo sul tuo cuore. Il convento di San Francesco a San Marino: un modello di valorizzazione” del Dott. Paolo Rondelli

Giovedì 2 dicembre alle 09.00 si è tenuta a Palazzo Pubblico l’udienza concessa dall’Ecc.ma Reggenza per la presentazione del libro “Mettimi come sigillo sul tuo cuore. Il convento di San Francesco a San Marino: un modello di valorizzazione”, ultima pubblicazione della Collana Quaderni edita da SUMS realizzata dal socio e coordinatore della Commissione Attività Culturali Dott. Paolo Rondelli. Alla presenza del Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, il Presidente Marino Albani e i rappresentati della SUMS, l’autore ha illustrato la sua opera, rielaborazione della ricerca presentata al termine del suo percorso del Master di I livello in Valorizzazione dell’Arte sacra e del Turismo religioso presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” che tratta la storia del convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali e le successivi vicissitudini, prendendo in esame possibili strategie di valorizzazione. L’autore afferma: “Scopo principale di questo scritto è analizzare come un convento che corre il rischio di essere abbandonato, può rinascere a nuovi usi che non siano quelli di una riconversione ad edificio di uso civile come negli esempi che si riporteranno, restando nel solco della tradizione. Si cercherà quindi di proporre nelle conclusioni un modello che possa essere poi applicato in situazioni analoghe scongiurando la perdita di un luogo di fede ma rendendolo di nuovo vivo per la comunità e non solo per scopi connessi con la sua professione”. A partire dalla prossima settimana il volume sarà disponibile presso le librerie “Cosmo” e “Isola del libro” della Repubblica, il ricavato sarà destinato al Fondo di Solidarietà.

c.s. Sums