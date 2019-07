Sums presenta il 3° quaderno sul tema “la povertà a San Marino - anno 2018,” a cura di Orietta Ceccoli, giovedì 25 luglio alle ore 18,00 alla sala conferenze

L'operatività della SUMS nell'aiuto alle persone e alle famiglie sammarinesi in difficoltà economiche, non si limita all'intervento diretto attraverso l'erogazione di contributi, ma ha allargato la sua linea di azione con la ricerca di dati e lo studio delle cause di questa criticità in modo da sollecitare interventi incisivi delle autorità pubbliche per ridare benessere diffuso alla comunità sammarinese. Gli attuali livelli di povertà in Repubblica non si configurano come puro stato di indigenza, ma ricadono nelle situazioni di povertà da reddito, in quanto ci sono residenti che hanno una casa, anche il lavoro e famiglia, ma non arrivano a fine mese; non riescono a pagare bollette, bolli, assicurazioni, affitti, rette scolastiche ed altro. La soglia di povertà relativa per la Repubblica di San Marino per una famiglia di 2 persone è di € 1.042,70. Questo indicatore varia in relazione alla composizione della famiglia. I principali fattori che incidono sulle difficoltà economiche delle famiglie residenti sono: • la mancanza del lavoro, la sua precarizzazione o le basse retribuzioni; la rottura dell'unità famigliare con le separazioni e i divorzi; l'incidenza del costo della casa, sia come affitto che come costo del mutuo prima casa per insufficienza di reddito rispetto all'indebitamento. Lo studio affronta l'esame della povertà con la quantificazione degli indicatori statistici: cioè la soglia di povertà assoluta e di povertà relativa e gli indicatori europei, traccia le definizioni dei nuovi poveri, ricorda le Associazioni che intervengono nel territorio sammarinese, SUMS e Caritas, effettua una rilevazione sistematica ed opera per confronti sui dati del campione SUMS e del campione Caritas con i dati nazionali del nostro Ufficio di Statistica. Individua le cause della povertà relativa a San Marino ed effettua confronti con le rilevazioni effettuate dal Rapporto Caritas 2018 sulla povertà in Italia. Esamina gli strumenti di protezione sociale dello Stato sammarinese: il certificato di credito sociale e il Fondo Straordinario dello Stato. Parla brevemente delle politiche attive del lavoro in Italia e a San Marino.

Società Unione Mutuo Soccorso S.U.M.S.