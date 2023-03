SUMS: San Marino verso l’Europa, online le registrazioni dei primi due incontri

SUMS: San Marino verso l’Europa, online le registrazioni dei primi due incontri.

Sono online sul sito https://sanmarinoineuropa.eu/video-delle-serate/ le prime due registrazioni del ciclo di sei incontri dell’iniziativa “San Marino verso l’Europa” patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, promossa e organizzata da SUMS in collaborazione con il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino. La finalità di tale iniziativa risiede nella volontà di rendere partecipe la cittadinanza riguardo le caratteristiche e gli sviluppi del negoziando Accordo di Associazione di San Marino, Monaco e Andorra con l’Unione Europea.

Il primo appuntamento la dimensione politica ha visto la partecipazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dei tre ex Segretari di Stato, Antonella Mularoni, Pasquale Valentini e Nicola Renzi che nelle legislature precedenti hanno gestito il negoziato. La serata è stata moderata dal Professore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università di San Marino Michele Chiaruzzi.

Il secondo incontro ha trattato la dimensione giuridica dell’Accordo di associazione e messo in evidenza le quattro libertà fondamentali dell’Ue (merci, servizi, capitali e persone. Il Relatore è stato il Professore Edoardo A. Rossi che ha effettuato un inquadramento generale delle quattro libertà che costituiscono le fondamenta del mercato unico europeo.

Comunicato stampa

SUMS



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: