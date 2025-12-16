SUMS seleziona i vincitori della 7^ edizione del Concorso Meritamente

SUMS seleziona i vincitori della 7^ edizione del Concorso Meritamente.

Lunedì 24 novembre 2025 si è riunita la commissione giudicante del Concorso Meritamente, indetto dalla Società Unione Mutuo Soccorso, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pier Luigi Valli. Sono state analizzate sedici candidature e, dopo un’attenta valutazione della documentazione presentata, la giuria ha selezionato i progetti da proporre al Consiglio Direttivo della SUMS, che ha deliberato i vincitori. Il Premio Meritamente conferma la propria finalità di incentivare e sostenere, attraverso un contributo economico elargito dalla SUMS, giovani sammarinesi impegnati in percorsi di alta formazione presso prestigiose istituzioni accademiche in Italia e all’estero. Dopo un’approfondita analisi, la Commissione ha scelto i seguenti candidati:

Lorenzo Moraccini per il corso post laurea in Co- produzione cinematografica Atelier Ludwigsburg-Paris; Erica Fabbri per il Master “Scienziati in azienda” presso ISTUD Business School di Torino;

Lorenzo Calzolari per il Dottorato in Matematica Applicata presso Université Grenoble Alpes; Giovanni Amati per la Laurea Magistrale in Fisica presso l’Università di Bologna e il Master de Physique Fondamentale et Applications presso la Sorbonne Université di Parigi;

Edoardo Pasolini per la Laurea Magistrale ESIR – European Studies Investor Relations tra Università Cattolica del Sacro Cuore e Università della Svizzera Italiana;

Filippo Galassi per il Master in Quantum Science and Technology presso Monaco di Baviera;

Matteo Dappozzo per il Master in Management presso la NOVA School of Business and Economics con specializzazione in Digital e Commercial Data Driven Business a Lisbona;

Giacomo Terenzi per la Laurea Triennale in Pilot Studies con brevetto ATYPL – Licenza Pilota di Linea presso istituti in Irlanda e Spagna;

Edoardo Menghini per l’International MSC in Management della Católica Lisbon School of Business & Economics.

L’elevato livello dei candidati e l’entusiasmo mostrato testimoniano la qualità, la motivazione e la dedizione dei giovani sammarinesi nel perseguire percorsi di formazione avanzata. Questi giovani rappresentano un investimento prezioso per il futuro della Repubblica di San Marino e la SUMS esprime piena fiducia nel fatto che, grazie alle competenze maturate in contesti internazionali, contribuiranno in modo significativo allo sviluppo culturale, scientifico ed economico della nostra comunità.

C.s. - SUMS

