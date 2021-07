Sums si unisce all'Ecc.ma Reggenza nel congratularsi con Luca Righi

Luca Righi, il giovanissimo sammarinese premiato da SUMS nel 2020 in occasione del concorso Meritamente, è stato ricevuto in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini che hanno inteso manifestare il loro apprezzamento per i successi formativi e professionali del danzatore. SUMS è orgogliosa di avere contribuito a sostenere gli studi di Luca all’Accademia di Danza Princess Grace a Monaco che ora lo condurranno a far parte della Compagnia del Balletto Reale Svedese. Il Premio Meritamente, istituito dalla Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, si prefigge lo scopo di premiare giovani meritevoli di supporto che hanno intrapreso percorsi di eccellenza all’estero. Nell’ottobre 2020 la giuria costituita da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli aveva segnalato al Consiglio Direttivo SUMS la candidatura di Luca Righi, nonostante non avesse ancora raggiunto la maggior età. SUMS è particolarmente lieta di rilevare che le aspettative e le speranze riposte nel giovane danzatore siano state più che soddisfatte, certa che il nuovo incarico sarà l’inizio di un luminoso futuro professionale.

