SUMS versa altri 50.000 euro sul conto dell’ISS e destina parte del Fondo di Solidarietà all’acquisto di buoni spesa

SUMS ha versato altri 50.000 euro sul conto dell’ISS raccolti con la campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali promossa da SUMS con il patrocinio della Segreteria di Stato Sanità e Sicurezza Sociale. L’obbiettivo è reperire fondi a favore dell’Istituto Sicurezza Sociale per l’approvvigionamento di attrezzature, farmaci, dispositivi medici e di protezione. Siamo lieti di comunicare, quindi, che la cifra versata sul conto corrente dell’ISS ha raggiunto la somma di 200.000 euro. Oltre alla campagna #StiamoUnitiMutuamenteSolidali la SUMS, rispondendo allo scopo primario che si ripropone, ovvero supportare le persone in difficoltà, ha deciso di destinare parte del proprio Fondo di Solidarietà all’acquisto di buoni spesa utilizzabili presso alcuni supermercati della Repubblica al fine di offrire aiuto alle famiglie che in questo momento di emergenza attraversano difficoltà economiche. L’iniziativa è frutto di una collaborazione con la Caritas che procederà alla distribuzione dei buoni. Per quanto riguarda la raccolta fondi ancora attiva, invitiamo nuovamente la cittadinanza a contribuire attraverso donazioni che potranno essere effettuate tramite bonifico sul conto corrente, intestato a SUMS presso Cassa di Risparmio, con IBAN SM34U0606709808000080101601 con causale “Emergenza Coronavirus”. SUMS, ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare attivamente con le loro donazioni in questo momento di grande necessità.

Sums