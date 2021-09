Sun Tep sponsor del Padiglione di San Marino a Expo Dubai 2020

Suntep, azienda specializzata nell’ottimizzazione del consumo di energia con sede a Dogana (RSM) entra ufficialmente a far parte degli sponsor del Padiglione San Marino. A sottoscrivere l’accordo l’Amministratore Delegato Unico Luca Crippa e il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani. Suntep é una piccola-media impresa entrata a far parte del Polo di San Marino Innovation dall’agosto 2018, che si pone come mission quello di offrire ai propri clienti un’analisi dettagliata del consumo energetico dei propri dispositivi e delle proprie infrastrutture, suggerendo come rendere il loro business più eco friendly e quindi sostenibile. Smart home e smart city sono i concetti guida per l’azienda che presenta sul mercato una tecnologia affidabile e stabile, già pronta per il futuro e in grado di essere utilizzata per varie applicazioni e un’ampia gamma di prodotti con un solo e unico obiettivo: favorire il risparmio energetico. Sun Tep sviluppa dunque dei software traducibili in righe di codici informatici per gestire al meglio il consumo energetico dell'hardware, declinato in qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica come microcontrollori, FPGAs, computing networks e infrastrutture come palazzi, datacenters, reti di archiviazione. “Expo Dubai rappresenta per SunTep una vetrina importante” - afferma Luca Crippa in merito alla partnership con il Padiglione San Marino - “I nostri clienti risiedono per lo più nel sud est asiatico. Per il futuro aspiriamo a penetrare anche altri mercati, in primis quello europeo e gli Stati Uniti. Attraverso Expo ci auguriamo dunque di far conoscere e apprezzare la nostra realtà a un pubblico sempre più vasto che assimili e si converta alle nuove frontiere di consumo smart”. Il Commissario Mauro Maiani, commenta a sua volta l’accordo “Sono molto lieto di accogliere tra i nostri sponsor un’azienda che si occupa del risparmio energetico per un futuro più pulito. Expo, e in particolare l’area Opportunità in cui é situato il Padiglione San Marino, sarà teatro di scambio tra i più grandi responsabili del cambiamento sociale e ambientale e questo rappresenta senz’altro una valida occasione per ampliare il business e sensibilizzare il pubblico su un tema che sta diventando sempre più cruciale e significativo”.

