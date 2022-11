Superati i 200mila passeggeri al 31 ottobre. (+ 218% rispetto al 2021)

AIRiminum 2014, la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, comunica che a ottobre i passeggeri totali sono 26.521 di cui 243 di aviazione generale (all’appello mancano circa 1.000 passeggeri relativi ai voli cancellati per lo sciopero dei controllori di volo). Nel 2022 (i primi tre mesi dell’anno l’aeroporto è stato chiuso per lavori) i passeggeri complessivi sono stati 204.600 (+ 2.997 passeggeri “infant” non paganti).

“La Summer si è conclusa con un discreto risultato industriale, che sarà ulteriormente rafforzato con circa 15 mila passeggeri da qui a fine anno – commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014 – considerando che all’appello mancano i circa 250 mila passeggeri del 2019 provenienti dalla Federazione Russa, Ucraina e Bielorussa (che rappresentavano circa il 65% del portafoglio) e i passeggeri degli altri mercati, che a seguito del Covid, non sono ancora tornati a volare al Fellini (ad es. finlandesi, tedeschi ecc.). Il mercato domestico conta oggi solo il 18% del portafoglio (che scenderà al 17% a fine anno) con il grosso dei volumi provenienti da mercati esteri – in prevalenza dall’Est Europa, flussi di natura incoming leisure – a dimostrazione dell’importante e fondamentale ruolo del Fellini nell’internazionalizzazione del turismo della Riviera e dei vari territori romagnoli. Il risultato importante da rimarcare anche quest’anno è che, pur con le gravi difficoltà che hanno colpito il settore aeroportuale in generale e il Fellini in particolare, la gestione raggiunge la piena sostenibilità economica e finanziaria di bilancio, che poi è l’unica garanzia per i vari stakeholder di continuità industriale e aziendale nel tempo dell’infrastruttura e quindi della sua capacità di generare i vari benefici attesi dal territorio. L’obiettivo per il 2023 – conclude Leonardo Corbucci – è di superare i 400 mila passeggeri del 2019, nonostante l’assenza dei nostri mercati tradizionali (russo, ucraino, ecc.)”.

Cs - AIRiminum

