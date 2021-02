Supernova APS: "giovani di Santarcangelo, uniamoci!"

Giovani di Santarcangelo, uniamoci! Supernova APS, associazione di giovani per i giovani nata di recente, intende creare una rete di associazioni giovanili, gruppi informali e individui di Santarcangelo e dintorni che vuole migliorare la situazione della propria città. Il nostro scopo è quello di comunicare tra noi per progettare attivamente un nuovo modo di vivere la socialità: portando la propria esperienza, le proprie capacità e la propria creatività sarà possibile dare un nuovo volto alla vita giovanile santarcangiolese. L’obiettivo della nostra associazione è quello di creare una realtà a misura di giovane, creando situazioni e progetti che possono concretamente migliorare la vita dei giovani del luogo. Attualmente ci stiamo dedicando al bando conCittadini della regione Emilia Romagna, creando un nostro progetto assieme a ANPI Santarcangelo, Rete degli Studenti Medi Emilia Romagna e Rete degli Universitari; inoltre siamo attivi e disponibili nel sostegno scolastico alle studentesse e agli studenti delle scuole medie e superiori, organizzando settimanalmente dei gruppi di studio gratuiti per matematica, fisica, informatica e latino venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, mentre sabato dalle 16:30 alle 18:30 italiano, inglese, spagnolo (per scuole medie), filosofia, storia dell’arte, storia e geografia, entrambi i giorni in via A. Costa 30 o online. Riportiamo i giovani al centro del dibattito pubblico: uniamo le nostre forte e teniamoci in contatto! Scrivi a supernovasantarcangelo@gmail.com o al 3939496642 (Chiara) e seguici sui social (@supernovasantarcangelo). Percorriamo questa strada insieme!

c.s. Supernova APS