Svelamento targa commemorativa in memoria di Gian Franco Terenzi e presentazione Emissione Filatelica dedicata al 50^ anniversario delle relazioni ufficiali San Marino-Cina

Si è tenuta oggi presso Villa Filippi, attuale sede dell’Istituto Confucio, un evento celebrativo del 50^ anniversario delle relazioni sino-sammarinesi alla presenza delle massime autorità dello Stato. Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini hanno provveduto allo svelamento della targa commemorativa in memoria di Gian Franco Terenzi, fondatore e primo presidente dell’Istituto Confucio, fortemente voluta dal Governo sammarinese. Tale adempimento è stato sottolineato dagli interventi del Rettore dell’Università degli Studi, Corrado Petrocelli, del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, del Direttore dell’Istituto Confucio Karen Venturini e della figlia del compianto Gian Franco Terenzi, Barbara Terenzi. A seguire ha avuto luogo la presentazione dell’Emissione Filatelica appositamente dedicata all’anniversario da parte del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, del Direttore dell’Istituto Confucio per parte cinese Li Yujun, e del Direttore dell’Ufficio Filatelico e Numismatico Rosemarie Stacchini. Tale evento, allietato da performance musicali da parte di artisti cinesi, si inserisce nel denso programma di iniziative promosse dalla Repubblica, che fa seguito alla giornata inaugurale del 6 maggio e che precede il Business Forum “Relazioni commerciali San Marino-Cina: conoscere l’oggi per immaginare il domani”, importante appuntamento sui temi economici che si terrà al Centro Congressi Kursaal il prossimo 15 luglio. Presenti all’evento, oltre alla suprema magistratura dello Stato ed ai Segretari di Stato agli Affari Esteri e alle Finanze, i Segretari di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi, alla Sanità, Roberto Ciavatta, alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini, e rappresentanti delegati dai Segretari di Stato al Turismo e all’Industria. Durante la mattinata, la Reggenza e i membri di Governo sono stati accompagnati nella visita dell’Istituto e del Museo della Medicina Tradizionale Cinese, luoghi fondamentali per lo scambio culturale tra i due Paesi. Si ricorda che fino a fine giugno è possibile visitare la mostra fotografica che immortala i momenti salienti del rapporto bilaterale “San Marino-Cina: 50 anni, 50 immagini”, nell’atrio di Palazzo Pubblico, mentre presso la Galleria della Cassa di Risparmio è possibile visitare la mostra “Students design contest for the visual identity of the 50th anniversary of the official relations”, che espone i progetti per l’identità visiva delle celebrazioni realizzati dagli studenti dell’Università di San Marino e della Beijing City University che hanno partecipato al bando di concorso indetto dall’Istituto Confucio.

San Marino, 2 giugno 2021/1720 d.f.R.