Svelato il conduttore del 23° Festival internazionale della magia

Finalmente svelato il conduttore del 23° Festival internazionale della magia di San Marino che si svolgerà dal 13 al 15 marzo prossimi. Trattasi del famoso mago cabarettista Francesco Scimemi, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig, Domenica In con Pippo Baudo e tante altre popolari trasmissioni televisive. Si tratterà quindi di una conduzione dove l'umorismo sarà il filo conduttore della manifestazione. Sicuramente l'umorismo mescolato con la magia di altissimo livello come quella proposta annualmente dal festival Sammarinese creano una miscela di intrattenimento esplosiva unica ed irresistibile. Le esigenze principali del pubblico del 2020 sono infatti evadere per una sera dalla realtà odierna, e ridere, ridere tanto. Tutto questo può lo potrete trovare solo al festival della magia. Biglietti disponibili sul sito : www.festivalinternazionaledellamagia.com o alla prevendita di San Marino: Edicola Quadrifoglio via piana 101 San Marino.

