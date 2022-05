Sviluppare una cultura della internazionalizzazione attraverso i comunicati stampa

Sviluppare una cultura della internazionalizzazione attraverso i comunicati stampa.

Il gruppo RETE Desk, utilizza i suoi comunicati per condividere con la cittadinanza la sua intensa attività di ricerca e di analisi della situazione in cui ci troviamo. Prevalentemente pone l’attenzione su quella parte di acquisizione di competenze che costituisce le fondamenta dei piani di sviluppo economico già redatti e quelli in corso di approfondimento. Gli argomenti di natura internazionale non sono mai stati portati all’attenzione pubblica in precedenza, ma sono di vitale importanza per la risoluzione dei problemi economici del Paese. Il gruppo RETE Desk è fortemente convinto che nei dibattiti di natura tecnica non sia stato sufficientemente considerato il valore delle competenze, prediligendo nel corso degli anni una cultura basata sul “chi si conosce” a discapito del “cosa si conosce”. Crediamo che non sia questa la dinamica che rende un Paese competitivo, soprattutto se si tratta di un Paese di ridotte dimensioni che non può non tenere conto delle competenze e delle conoscenze necessarie ad allinearsi ai migliori standard richiesti dalla comunità internazionale. Per questo motivo, il gruppo RETE Desk è fortemente convinto che alimentare un positivo dibattito su questioni tecniche di natura internazionale non possa che contribuire positivamente alla diffusione di una cultura della internazionalizzazione. È nostra intenzione sollecitare l’opinione personale e collettiva ad esprimersi pubblicamente con basi solide, per fronteggiare questi tempi inquietanti di declino del funzionamento della democrazia, della cultura diventata una figura retorica, dell’equilibrio degli ecosistemi sacrificato alla crescita del PIL. È nostro auspicio portare il dialogo e il confronto tra i cittadini e le rappresentanze delle categorie economiche e sociali su argomenti concreti, quali l’utilizzo delle limitate risorse disponibili per incrementare gli investimenti esteri e la ricettività, in un progetto di medio-lungo termine per il futuro del Paese. Il Gruppo RETE DESK conferma la sua ferma volontà di seguire questa strada per contribuire a mettere in sicurezza la nostra Repubblica. Chiunque sia interessato a sottoporre proposte concrete, stabilire una forma di collaborazione attiva o anche semplicemente per manifestare il suo supporto alla diffusione di una cultura del merito può contattarci tramite la nostra pagina Facebook o inviando una mail a: deskinternational@movimentorete.org.

Cs RETE Desk



I più letti della settimana: