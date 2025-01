Sviluppo e innovazione: le risposte di Domani - Motus Liberi ai problemi del Paese

La discussione in Commissione Finanze sul cosiddetto “Progetto di Legge Sviluppo” rappresenta l’ennesima dimostrazione delle difficoltà che questa maggioranza sta affrontando dal momento del suo insediamento. Con il pretesto di accelerare i tempi, il Governo ha infatti deciso di spacchettare gli interventi che in genere venivano inseriti nel bilancio di dicembre, trasferendoli in un “provvedimento contenitore”, che diversamente da quanto annunciato dal titolo manca di visione e coerenza. Il risultato è una frammentazione di proposte scollegate tra loro e spesso estranee alle competenze economico-finanziarie della Commissione, che quest'ultima sta esaminando con fatica proprio in questi giorni. DOMANI - Motus Liberi, consapevole della necessità e centralità di un autentico progetto di sviluppo per il futuro di San Marino, non si è comunque sottratto al proprio ruolo di opposizione costruttiva, proponendo emendamenti mirati e innovativi. Le nostre proposte rispondono concretamente ai bisogni dei cittadini, fornendo supporto alle famiglie e migliorando la qualità della vita: - abbattimento di costi per le locazioni, specialmente per giovani coppie, e istituzione di un Fondo Nazionale a supporto delle locazioni; - valorizzazione degli immobili abbandonati nei centri storici, per recuperare il patrimonio edilizio in stato di incuria e destinarlo a finalità di interesse pubblico; - riduzione dei costi scolastici per le famiglie numerose e misure per incentivare la maternità; - valorizzazione dello sport giovanile e coordinamento dello stesso con l’attività scolastica; - riduzione delle tasse di successione, per proteggere i patrimoni familiari e garantire stabilità economica alle generazioni future. Le nostre proposte orientate all’innovazione, invece, spaziano dalla regolamentazione di carbon credits e plastic credits, per incentivare la competitività sostenibile delle imprese, alla semplificazione delle misure antiriciclaggio, sempre nel pieno rispetto dei parametri internazionali, all’accesso alle reti satellitari, avendo l’obiettivo di posizionare San Marino come polo tecnologico di rilevanza internazionale. San Marino ha bisogno di politiche ambiziose e orientate al futuro, che sappiano unire sostenibilità, innovazione e tutela delle famiglie. Siamo convinti che lo sviluppo di un Paese si persegua innanzitutto decidendo con decisione e consapevolezza su quali settori puntare e impostando politiche coordinate di conseguenza. E non, come questa maggioranza sta facendo, attraverso interventi estemporanei e pensati a compartimenti stagni. La nostra visione si focalizza sulla risoluzione delle problematiche contingenti, ma guarda anche al lungo termine, all'insegna di un modello di sviluppo resiliente e dinamico che possa tenere unito il nostro Paese e garantirgli nuova spinta ed entusiasmo.

c.s. DOMANI - Motus Liberi