Svolta per il settore industriale: arriva la tariffa elettrica "su misura" che premia l'efficienza delle imprese sammarinesi

Si apre una nuova stagione per la competitività del sistema economico della Repubblica di San Marino. Grazie a un lavoro sinergico tra la Segreteria di Stato per il Lavoro, l’A.A.S.S. e l'Autorità per la Regolazione dei Servizi e l'Energia, è stata introdotta una importante novità attesa da tempo dal mondo produttivo: la possibilità, riservata alle imprese, di optare per una tariffa con prezzo della materia prima indicizzata su base oraria in luogo della tariffa standard indicizzata al prezzo medio mensile. Si tratta di una riforma di buon senso che non era mai stata attuata prima e che allinea il nostro Paese alle migliori pratiche internazionali, offrendo una risposta concreta a chi fa impresa sul territorio. Fino ad oggi, molte aziende erano vincolate a costi medi che non tenevano conto di quando l'energia venisse effettivamente consumata. Con l'introduzione della tariffa a "PUN orario", la Repubblica di San Marino mette nelle mani degli imprenditori uno strumento potente: la libertà di risparmiare. Chi sposta i propri cicli produttivi nelle ore meno care, come la notte o i fine settimana, vedrà un beneficio immediato e tangibile in bolletta. Un atto di fiducia verso le nostre industrie, che ora hanno la possibilità di gestire i propri consumi in modo intelligente e moderno, riducendo i costi generali e aumentando la propria forza sul mercato. La nuova tariffa non può essere attivata per le utenze con impianto di produzione di energia elettrica in regime di scambio sul posto.

Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con l’A.A.S.S., ha espresso grande soddisfazione durante la conferenza stampa: "Abbiamo ascoltato le richieste che da troppo tempo arrivavano dal nostro settore industriale. Gli imprenditori non chiedevano assistenza, ma strumenti per competere ad armi pari. Con questa nuova tariffa, che abbiamo fortemente voluto, cancelliamo una vecchia rigidità del sistema e diamo ossigeno alle aziende che producono valore e occupazione. È un segnale chiaro: lo Stato è al fianco di chi investe, offrendo soluzioni moderne che prima semplicemente non esistevano." La nuova tariffa, che sarà operativa già dal mese di gennaio 2026, prevede una riduzione dei costi fissi applicati dall'Azienda, rendendo l'energia mediamente più economica rispetto al passato per chi sceglierà questo nuovo percorso. Le procedure per aderire sono state semplificate al massimo per permettere a circa cento grandi realtà industriali di beneficiare subito di tale opportunità.

Raoul Chiaruzzi, Direttore di A.A.S.S., ha sottolineato l'impegno tecnico profuso: "Per l'Azienda di Stato questo è un ulteriore passo in avanti. Abbiamo aggiornato i nostri sistemi e le nostre procedure per garantire che ogni impresa possa pagare esattamente per quello che consuma, nel momento in cui lo consuma. È una tariffa 'trasparente' e dinamica: se il mercato scende, il risparmio va direttamente all'azienda. Siamo pronti a raccogliere le adesioni già dai prossimi giorni, con l'obiettivo di vedere i primi frutti di questa innovazione già nelle bollette di inizio anno." Così l'Associazione Nazionale Industria San Marino (ANIS), che per anni ha sollecitato l'introduzione del meccanismo per garantire la competitività del comparto manifatturiero.

William Vagnini, Segretario Generale ANIS: "Ringraziamo la Segreteria di Stato al Lavoro per aver accolto una delle istanze che da anni portiamo avanti per conto dei nostri associati. La tariffa oraria era un tassello mancante fondamentale per la nostra competitività e ora, finalmente, ci allineiamo a quello che già da tempo fanno i Paesi nei quali operano i nostri competitor, compiendo uno di quei passi in avanti necessari per continuare a colmare il gap che ci separa da loro”. Con questo intervento, San Marino dimostra di saper innovare e di saper rispondere con rapidità e concretezza alle esigenze di chi produce, gettando le basi per uno sviluppo energetico più sostenibile e vicino alle necessità reali dell'economia sammarinese.



