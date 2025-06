Symbol Remember 2024: Donazione alla Federazione Sammarinese Sport Speciali

Symbol Remember 2024: Donazione alla Federazione Sammarinese Sport Speciali.



“DIVERTIRSI FACENDO DEL BENE.” È questa la frase che da anni accompagna e ispira le iniziative dell’ Associazione Symbol, promuovendo il valore del sociale nella nostra piccola Repubblica.

Il 14 giugno 2025, la famiglia Ercolani Volta – in rappresentanza dell’associazione Symbol – ha donato ufficialmente alla Federazione Sammarinese degli Sport Speciali (F.S.S.S.) parte del ricavato dell’edizione 2024 della festa Symbol.

All’evento erano presenti anche rappresentanti della Segreteria di Stato per lo Sport.

Il contributo è stato destinato in parte all’acquisto di abbigliamento sportivo, che accompagnerà gli atleti della Federazione nelle competizioni e negli eventi internazionali, portando con sé il nome Symbol.

Il resto sarà impiegato per sostenere le attività della F.S.S.S., come trasferte, corsi e altre spese operative.

Per il quarto anno consecutivo, la famiglia Ercolani ha scelto di devolvere il ricavato della festa in beneficenza, a sostegno di cause sociali radicate nel territorio sammarinese.

Attraverso questo gesto, vogliamo trasmettere l’importanza di partecipare agli eventi Symbol non solo per il piacere del divertimento, ma anche con la consapevolezza di contribuire concretamente al benessere di chi ha più bisogno.

L’edizione 2025 della festa Symbol si terrà il 12 luglio, e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Sammarinese INSIAMO, che si occupa di oncoematologia pediatrica e fornisce supporto ai bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie.

Un sentito ringraziamento va a tutto lo staff del Symbol, ai volontari, agli sponsor, ai collaboratori, alla Segreteria di Stato per il Turismo, Alla Segreteria all’Industria e allo Sport, ma soprattutto a tutti coloro che con la loro partecipazione rendono possibile – e meraviglioso – tutto questo.



Comunicato stampa

Associazione Symbol

Famiglia Ercolani

