“SYMBOL REMEMBER 2026”: torna nella Repubblica di San Marino l’evento che celebra la leggenda dello storico Symbol Club

“SYMBOL REMEMBER 2026”: torna nella Repubblica di San Marino l’evento che celebra la leggenda dello storico Symbol Club.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a illuminare l’estate sammarinese “Symbol Remember 2026”, l’evento che celebra lo storico Symbol Club di Domagnano, autentica icona della musica e del divertimento della Repubblica di San Marino e punto di riferimento per intere generazioni dal 1988 al 2005.

Con il titolo evocativo “Symbol cambia musica. Symbol cambia la vita”, l’appuntamento è fissato per sabato 11 luglio nella suggestiva cornice di Campo Bruno Reffi, dove rivivranno le emozioni, la musica e l’atmosfera che hanno reso leggendario uno dei locali più amati del Titano.

La serata prenderà il via alle 19.30 con un elegante aperitivo a buffet, seguito da una raffinata cena di gala servita. Dalle 23.00 spazio alla grande musica, ai ricordi e al divertimento, in un evento capace di unire memoria, spettacolo e solidarietà.

Nato per celebrare la storia dello Symbol Club, Symbol Remember si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti estivi più attesi, richiamando centinaia di partecipanti da San Marino e dai territori limitrofi. Un evento che guarda al passato con emozione, ma anche al futuro, creando un ponte tra generazioni attraverso la musica, la condivisione e il senso di appartenenza.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Symbol insieme alla famiglia Ercolani, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con le Segreterie di Stato per il Territorio, l’Istruzione e la Cultura, l’Industria, la Sanità e le Giunte di Castello, oltre al contributo di numerosi sponsor privati.

L’atmosfera che ha reso celebre lo Symbol prenderà nuovamente vita grazie a una scenografia coinvolgente, immagini storiche, effetti spettacolari e numerose sorprese che accompagneranno il pubblico per tutta la serata. Ad arricchire l’evento saranno straordinari performer, pronti a trasformare ogni momento in un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Tra gli appuntamenti della serata, anche l’esibizione live di Martina Crv, giovane artista che ha rappresentato San Marino allo Junior Eurovision. La sua partecipazione si inserisce nel progetto speciale che Symbol Remember dedica ogni anno alla valorizzazione dei giovani talenti, offrendo loro un prestigioso palcoscenico davanti a un pubblico di diverse generazioni.

Come da tradizione, protagonista assoluta sarà la musica che ha fatto ballare migliaia di persone negli anni d’oro dello Symbol. Alla consolle si alterneranno i resident Mr Lori G, Marco Corona, Fabio Cori DJ, Marco Moda, lo special guest DJ Maurizio Nari e Alberto Bologna DJ, per una colonna sonora capace di far rivivere le emozioni di un’intera epoca.

Nel corso delle precedenti edizioni, Symbol Remember ha saputo coniugare intrattenimento, memoria e solidarietà, valorizzando un patrimonio sociale e culturale che continua ancora oggi a emozionare e a unire persone di ogni età.

Anche quest’anno la solidarietà avrà un ruolo centrale: parte dell’incasso sarà devoluta a Cittadinanza Onlus, associazione impegnata nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, formazione e sensibilizzazione a favore delle persone con problemi di salute mentale e dei bambini con disabilità nei Paesi a medio e basso reddito.

Tra le novità dell’edizione 2026 debutta il New Privé “Symbol Reloaded”, uno spazio esclusivo pensato per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e prestigiosa agli ospiti.

Per agevolare il pubblico sarà inoltre prolungato il servizio della funivia fino alle 3.30.

Info e prenotazioni: 335 7247174.



Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

"Symbol Remember rappresenta molto più di una semplice serata celebrativa: è un evento che valorizza la memoria collettiva della nostra comunità e rende omaggio a una realtà che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia dell'intrattenimento sammarinese. Il Symbol Club ha accompagnato la crescita di intere generazioni, diventando un punto di riferimento non solo per la musica e il divertimento, ma anche per la socialità e il senso di appartenenza al nostro territorio. La capacità di richiamare partecipanti da San Marino e dai territori limitrofi conferma il valore di iniziative che sanno trasformare i ricordi in occasioni di incontro e di attrattività per il Paese.

Desidero rivolgere un ringraziamento all'Associazione Symbol, alla famiglia Ercolani e a tutti i volontari e collaboratori che rendono possibile questo appuntamento. Particolarmente significativa è la scelta di destinare una parte del ricavato a favore di Cittadinanza Onlus, aggiungendo un importante valore sociale a una manifestazione già ricca di significato umano e memoria”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

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