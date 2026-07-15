Symbol Remember, il ringraziamento dell'Associazione Symbol

Symbol Remember, il ringraziamento dell'Associazione Symbol.

L’ Associazione Symbol desidera esprimere il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di Symbol Remember, andato in scena sabato 11 luglio presso il Campo Bruno Reffi. La decisione di concludere l’evento prima dell’orario previsto è stata assunta esclusivamente per ragioni di prudenza e sicurezza, in considerazione del peggioramento delle condizioni metereologiche. Una scelta responsabile, presa nell’interesse di tutti i presenti, perché la tutela delle persone viene prima di qualsiasi altra considerazione. Un grazie va inoltre a tutte le Istituzioni che, ciascuna per il proprio ruolo e le proprie competenze, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, così come alle Forze dell’Ordine e a tutti gli operatori impegnati nel servizio di sicurezza, che con professionalità, disponibilità e costante presenza hanno garantito il regolare svolgimento della manifestazione. Un ringraziamento speciale è rivolto ai nostri sponsor, il cui sostegno rende possibile, anno dopo anno, la realizzazione di Symbol Remember. Grazie anche ai nostri media partner: Evolvency, per il supporto costante, la presenza e il prezioso lavoro di comunicazione e di racconto dell’evento attraverso i social, San Marino RTV e tutti i media per lo spazio e l’attenzione che hanno dedicato alla manifestazione. Un grazie di cuore va inoltre a tutti i collaboratori, ai volontari e agli amici che, con passione, impegno e disponibilità, ci affiancano e ci sostengono in ogni fase dell’organizzazione. Il loro contributo è fondamentale e rappresenta una parte essenziale di ciò che Symbol Remember è diventato nel tempo. Abbiamo volutamente lasciato per ultimo il ringraziamento più importante: quello rivolto a tutte le persone che hanno scelto di essere con noi. L’affetto dimostrato nei confronti di Symbol Remember ha superato ogni nostra aspettativa. Vedere il Campo Bruno Reffi riempirsi in così poco tempo e assistere ad una partecipazione così straordinaria è stato motivo di grande orgoglio ed è il riconoscimento più bello del lavoro, della passione e dell’impegno che ogni anno dedichiamo a questo evento. Un pensiero speciale va anche a tutte le persone che hanno raggiunto il Campo Bruno Reffi con il desiderio di partecipare ma che, purtroppo, non hanno potuto vivere la serata insieme a noi. A voi va il nostro grazie più sincero. La vostra presenza, il vostro entusiasmo e l’affetto che continuate a dimostrarci rappresentano la spinta più grande per continuare a crescere e a guardare con entusiasmo ai prossimi appuntamenti. Sarà un immenso piacere accogliervi agli Internazionali di Tennis Open di San Marino in programma dal 26 luglio al 02 agosto 2026, in particolar modo alla serata di giovedì 30 luglio “Players Party - Powered by Symbol” e naturalmente alla prossima edizione di Symbol Remember, con l’impegno di continuare a realizzare eventi sempre più coinvolgenti e all’altezza dell’affetto che ogni anno ci dimostrate. Grazie a tutti, di cuore.

C.s. - Associazione Symbol



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