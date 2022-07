Symbol Remember: l’evento che celebra la discoteca più iconica di San Marino Appuntamento sabato 16 luglio a Campo Bruno Reffi

Symbol Remember: l’evento che celebra la discoteca più iconica di San Marino.

Presentato questa mattina presso il Palazzo del Turismo l’evento Symbol Remember, la serata dedicata alla mitica discoteca sammarinese che negli anni ‘90 ha fatto epoca e che si svolgerà quest’anno, per la prima volta, in Centro Storico. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Vorrei aprire questa conferenza ringraziando la famiglia Ercolani e tutto il gruppo delle persone che insieme a loro si impegnano a tenere viva la memoria di un locale che ha fatto la storia della Repubblica di San Marino e che nell’immaginario collettivo dei tanti sammarinesi che lo hanno frequentato resta la discoteca per eccellenza. Nel palinsesto degli eventi di questa estate abbiamo voluto inserire appuntamenti che potessero essere graditi ad ogni fascia d’età e ai diversi target di turisti e sammarinesi. Con Symbol Remember sono certo che ne intercetteremo tantissimi, giovani e meno giovani”. “Sarà un Remember ma non troppo, il Symbol va ricordato ma va soprattutto vissuto con le stesse emozioni di quel tempo declinate sull’attualità” ha spiegato Marco Corona (Symbol) “E se è vero che al Symbol si sono conosciute centinaia di coppie, oggi accoglieremo con piacere i figli di quelle coppie a testimonianza che il Symbol è passato ma anche e soprattutto presente. Il Symbol era un locale storico, riconoscibile per i suoni che proponeva e grazie ai quali arrivavano persone a San Marino da tutta Italia, suoni che noi vogliamo riproporre grazie protagonisti di quei suoni: Maurizio Nari, Mr. Lory G Dj, Marco Moda e, poi ci sarò anche io. La special guest sarà Neja che proporrà uno show ad hoc sugli anni 90 oltre ai suoi successi più celebri”. Veronica Ercolani Volta (Symbol): “Abbiamo voluto alzare il livello della nostra proposta che non è più quella di una semplice serata con musica da discoteca ma che sarà un appuntamento più completo che partirà dall’aperitivo di benvenuto e proseguirà con una vera e propria cena di gala che accompagnerà tutti fino alle 23, quando daremo il via alla musica. Abbiamo ricevuto numerose prenotazioni e siamo molto soddisfatti della risposta. I posti disponibili rimasti a cena sono pochi, arriveremo presto al tutto esaurito. Chi mi ha preceduto ha raccontato perfettamente cos’era e cos’è il Symbol e cosa proponiamo, io voglio solamente aggiungere che il ricavato andrà in beneficienza al Colore del Grano di San Marino per fare in modo che questa lunga notte di divertimento lasci anche un piccolo segnale di solidarietà”. “Il Symbol Remember non è un evento turistico nel senso stretto del termine ma siamo sempre molto disponibili ad appoggiarlo in quanto apprezzatissimo momento musicale e non solo” ha sottolineato Annachiara Sica (Direttore Ufficio del Turismo). “Sono certa che con questo evento, che cresce anno dopo anno e che è molto atteso dai sammarinesi, attireremo anche tante persone dalla Riviera e dai territori del circondario. Campo Bruno Reffi, con il suo incantevole tramonto, attenderà sabato 16 luglio tutti coloro che parteciperanno al Symbol Remember per trascorrere una serata che farà rivivere il passato ma che permetterà anche alle generazioni di oggi di riscoprire il fascino di un’epoca.

Programma

20.00 Cocktail di benvenuto

21.00 Cena

23.00 Taglio della Torta e Video Emozionale del Symbol

23.15 DJ Set Mr Lori G - Vocalist Marco Corona

00.00 Spettacolo con Special Guest Neja

00.30 DJ Set Maurizio Nari - Vocalist Marco Moda

L'ingresso dopo cena sarà consentito dalle 22.30

c.s. Ufficio del Turismo

