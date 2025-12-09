Symbol: un evento ludico e sociale

Fare del bene in Repubblica attraverso il divertimento. Per il quinto anno consecutivo il ricavato dell’evento Symbol Remember verrà donato in beneficenza per cause sociali nel territorio. Quest’anno il ricavato di euro 3.500 verrà donato a INSIAMO, l'Associazione Sammarinese che si occupa di oncoematologia pediatrica. Fondata da genitori e volontari, sostiene i bambini affetti da gravi patologie e le loro famiglie, sensibilizza le persone e finanzia la ricerca. In particolare l’importo sarà destinato a progetto di ricerca sul microbiota intestinale tramite AGEOP Ricerca. L’anima del Symbol resta invariata: “Divertirsi facendo del bene”. Un motto semplice, ma potente, che ogni anno diventa realtà grazie a chi partecipa, balla, sorride e sceglie di fare la differenza. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Ercolani, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo e generosità, rendendo possibile questo straordinario incontro tra festa e solidarietà. Per il quinto anno consecutivo, il Symbol Remember conferma che, quando il cuore batte per una buona causa, anche il divertimento diventa un atto d’amore

