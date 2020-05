Talamello: Martedì 5 Maggio sospensione dell’erogazione idrica nelle zone di Campiano e Cà Fusino Domani dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Hera eseguirà un importante intervento di manutenzione della rete idrica. Cittadini e attività già preavvisati da sms sul cellulare

Talamello: Martedì 5 Maggio sospensione dell’erogazione idrica nelle zone di Campiano e Cà Fusino.

Domani, martedì 5 maggio, a partire dalle ore 8:30 e per circa 4 ore, Hera eseguirà un importante intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione di acqua nelle zone di Campiano e Cà Fusino e interesserà le Vie Gina Longhi, Antonio Balducci, Dionigio Monti, Alberti da Ferrara, dell’Industria, Campiano e Cà Fusino. Dopo l’intervento, finalizzato al rinnovo e al miglioramento in modo significativo dell’impiantistica del sistema delle reti locali, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua . In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al primo giorno lavorativo successivo. L’azienda si scusa con la propria clientela per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900

c.s. Hera

I più letti della settimana: