Talent, cantanti, star del web, aperitivi musicali. L'estate nei parchi Costa esplode con un ricco calendario di eventi

Talent e artisti di fama nazionale e internazionale, youtuber, tiktoker, star del web e della tv per bambini. Saranno tantissimi i protagonisti dell’estate nei parchi Costa sulla collina di Riccione, da domani a metà agosto. Eventi diurni inclusi nel costo del biglietto d’ingresso ma anche giornate di registrazione video e contenuti, tra Aquafan, Oltremare Family Experience Park, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura. “L’estate, per tutto il nostro pubblico, equivale a una grande voglia di vivere e divertirsi - dice Patrizia Leardini, direttrice dei Parchi Costa Polo Adriatico – ed è questo il ruolo dei nostri parchi: far provare emozioni uniche a tutte le generazioni, dalla Z ai più piccoli, fino ai giovani adulti. L’estate nelle nostre strutture romagnole è carica di energia. Serve un ritorno a una più sana normalità. Stiamo portando avanti una bella collaborazione con il territorio ma anche con artisti e talent di fama nazionale e internazionale”.

Aquafan, MAXILOVE come un’onda arriverà

All’Aquafan di Riccione fino al 31 agosto è in programma tutti i giorni (alle 14.30) MAXILOVE in Piscina Onde, uno spettacolo di energia e colori, dove si trasmette un chiaro messaggio: la musica ci salverà. Ripercorrendo tutti i fatti storici più importanti a livello mondiale, dove la musica è stata protagonista, in Aquafan ogni cliente può diventare protagonista assoluto e trasmettere in musica il proprio messaggio per salvare il Pianeta. Accanto ai performers di Aquafan, il calendario estivo prevede ospiti speciali e dj set anche fino al tramonto.

Martedì 12 Luglio – Ospite BIONDO: mini liveshow (ore 14.30) Il famoso rapper torna a esibirsi in Aquafan, sarà protagonista insieme a Franky e agli Aquadancers sul palco della Piscina Onde. Biondo presenterà alcuni brani e il nuovo singolo 'Tutto Sbagliato'.

Lunedì 18 Luglio – Ospiti i ragazzi di Stardust: Ramsk, Ergi, Samara, Jacqueline, Laura e D'Aloi (ore 14.30) Dalla villa in provincia di Monza, i famosi tiktoker e influencer si trasferiscono a Riccione: arriveranno come ospiti speciali dell'evento pomeridiano.

Martedì 19 Luglio – Ospite FEDERICA CARTA: mini liveshow (ore 14.30) della cantautrice di 22 anni, conosciuta dal grande pubblico grazie a talent e al Festival di Sanremo.

Martedì 26 Luglio – Ospite MATTEO ROMANO: mini liveshow (ore 14.30) L'artista rivelazione delle nuove proposte dello scorso Festival di Sanremo, grazie al brano 'Virale', sarà accompagnato dalla sua band e presenterà anche il nuovo singolo "Tramontana", nuova hit estiva.

Giovedì 28 Luglio – Ospiti VALERIA VEDOVATTI (ore 16.30) e ROCCO HUNT (ore 18.30) La famosa youtuber, tiktoker e scrittrice, sarà ospite speciale della giornata che coinvolgerà il pubblico fino all'ora del tramonto, in un incontro con i fan. Sul palco della Piscina Onde, alle 18.30, arriverà poi il rapper Rocco Hunt, che porterà uno speciale dj set sul palco della Piscina Onde. Per la giornata si potrà vivere Aquafan fino al tramonto.

Martedì 2 Agosto – Ospite RIKI: mini liveshow (ore 14.30) Il cantautore Riki Marcuzzo, amato dal grande pubblico, sarà protagonista alle 14.30 con alcuni suoi brani del momento.

Giovedì 11 Agosto – Ospiti GAIA BIANCHI (ore 16.30) e MR RAIN (ore 18.30) La famosa tiktoker Gaia Bianchi, tra le più amate d'Italia, sarà ospite speciale e incontrerà il pubblico. Poi l’evento andrà avanti con tanta buona musica fino al tramonto. Sul palco, per un dj set speciale, il rapper e produttore discografico MR RAIN alle 18.30.

OLTREMARE, i bimbi ballano con DINSIEME E CAROLINA BENEVENGA

Giovedì 21 Luglio - Ospite Gessica Notaro (ore 11.40 e 16.45) Nel doppio appuntamento quotidiano ‘Delfini, lo spettacolo della natura’, insieme alla squadra addestratori, arriverà anche la showgirl e trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali.

Sabato 30 Luglio - Ospiti i DINSIEME (dalle ore 11.20) A partire già dalle 11:20 nella Laguna di Ulisse, Erick e Dominick, incontreranno Candy, Mia, Pelè, tutti gli altri amici delfini e la squadra addestratori, e il grande pubblico. Dalle 13.40 alle 15.00 tutti i bimbi ospiti nel parco potranno avere un incontro esclusivo con loro, per scattare anche foto e chiacchierarci.

Sabato 6 agosto - Carolina Benevenga (dalle ore 11.20) Il volto tra i più amati dai piccoli per “La posta di YoYo” in tv, attrice e cantante, è famosissima per le sue baby dance con milioni di visualizzazioni online e in TV. Proprio nella Laguna di Ulisse (alle 11.20) Carolina farà ballare tutti i bimbi ospiti di Oltremare, sotto lo sguardo attento e curioso di Cleo, Blue, Pelè e delle altre delfine. Dalle 13.40 alle 15.00, spazio all'incontro con Carolina, con la possibilità di scattare una foto ricordo con lei.

Tutti gli appuntamenti sono compresi nel costo del biglietto d’ingresso ai due parchi. Per acquistare i biglietti online basta visitare i siti ticket.aquafan.it e ticket.oltremare.org.

c.s. Costa Parchi - Polo Adriatico