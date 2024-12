"Tampon tax”: dal 1 gennaio iva agevolata al 5% sull’acquisto di assorbenti igienici femminili nelle farmacie della rete di Alliance farmacie comunali

Dal 1° gennaio e per tutto il 2025 le farmacie comunali di Rimini, ad insegna Alliance Farmacie Comunali del gruppo Farma Acquisition Holding, applicheranno un’IVA agevolata al 5% su assorbenti igienici femminili e tamponi. Questa misura rappresenta una novità significativa, frutto della preziosa collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Rimini e Alliance Farmacie Comunali, che a Rimini comprende 10 farmacie distribuite su tutto il territorio cittadino. “Una sperimentazione importante – sottolinea Chiara Bellini, Vicesindaca di Rimini con delega alle politiche di genere – con la quale vogliamo dare un segnale concreto e, allo stesso tempo, sollecitare il Governo perché si arrivi strutturalmente al totale azzeramento dell'IVA, o almeno alla sua riduzione, su questi presidi fondamentali per la vita di milioni di donne. L’agevolazione durerà un anno, nella speranza che nel frattempo arrivino segnali positivi da Roma. È importante, anche a livello simbolico, che le farmacie comunali contribuiscano ad aprire la strada ad un cambiamento più ampio, su cui da tempo stanno lavorando anche diverse associazioni, in particolare Federconsumatori, a cui va il merito di aver sollevato la tematica a livello nazionale, anche a sostegno della parità di genere”. “Per noi di Alliance Farmacie Comunali questo accordo riflette a pieno l’approccio che favorisce l’implementazione della Farmacia dei Servizi, il nuovo modello di farmacia che si sta via via consolidando sul territorio come punto di riferimento per il cittadino. Un'evoluzione che non può e non deve riguardare unicamente l’accesso facilitato alle cure primarie, per cui già stiamo facendo molto, ma anche quei beni cui deve necessariamente essere garantito un accesso equo.”