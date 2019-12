Tango in Christmas time a San Marino

Si è concluso con un grande successo di partecipazione l’evento Tango in Christmas time tenutosi a San Marino dal 20 al 22 dicembre scorso. L’evento, organizzato dal comitato RSM Tango, composto da un gruppo di ballerini di tango argentino, con il patrocinio della Segreteria di Stato al Turismo e la collaborazione del Capitano di Castello di Città, e del Direttore degli Istituti culturali, ha richiamato nella Repubblica di San Marino 220 tangueros provenienti da ogni parte del mondo che per tre intense giornate hanno non solo ballato sulla musica di 5 TJ internazionali ma anche conosciuto la storia e cultura del nostro Stato, e apprezzato la gastronomia e le tradizioni enogastronomiche del territorio Il tango argentino dichiarato patrimonio immateriale UNESCO in connubio con San Marino, iscritto nella lista dei siti patrimonio dell'umanità, costituisce infatti una opportunità per qualificare anche sul piano del turismo culturale un evento indirizzato ad un pubblico selezionato ed esigente. Tango in Christmas time è stato promosso prevalentemente on-line, con una pagina Facebook dedicata a fornire tutte le informazioni e le comunicazioni sull’evento e sulla logistica, nonché a sollecitare curiosità e interesse per la Repubblica di San Marino, la sua storia, la sua cultura, le sue bellezze paesaggistiche. Le iscrizioni, chiuse già a metà novembre in considerazione del raggiungimento del numero di partecipanti massimo consentito dalla capienza della sala da ballo del Grand Hotel, hanno confermato il successo dell’iniziativa e le potenzialità dell’evento. Il comitato RSM Tango desidera rivolgere un sentito ringraziamento alle aziende che hanno sostenuto l’evento: Marlù gioielli per i bracciali usati come wristband - pass” Fantastika Bio , Profumerie Liberti e PromoPharma per gli omaggi agli ospiti e al Consorzio Vini Tipici e Consorzio Terra di San Marino