CSDL INFORMA Tanti i fronti di contenzioso aperti: chi vuole lo scontro sociale?

Tanti i fronti di contenzioso aperti: chi vuole lo scontro sociale?.

Riforme, ulteriori rincari delle bollette, politica dei redditi, contratti non rinnovati: sono tra i principali fronti di contenzioso aperti nel paese, in particolare nei confronti del Governo e della maggioranza, di cui si parlerà nella puntata di domani di "CSdL Informa", in onda domani alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Una puntata in cui, oltre ad affrontare i singoli temi, si cercherà di capire il motivo di così tanti elementi di conflittualità che stanno portando l'intero movimento sindacale sammarinese verso lo sciopero generale. Si tratta forse di uno scontro sociale che qualcuno sta alimentando consapevolmente, magari per mettere fine alla legislatura e lasciare le varie problematiche irrisolte - a partire dalla risoluzione degli NPL, oltre che dalla stabilizzazione del Bilancio dello Stato e del debito pubblico - a chi verrà dopo? Nell’occasione, verranno espresse valutazioni sui report di FITCH e FMI. Intervengono: il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, il Segretario FUCS Stéphane Colombari, il Segretario FUPI Antonio Bacciocchi. Coordina Giuliano Tamagnini.

Cs CSdL

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: