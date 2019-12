Targa imbrattata, Associazione Treno Bianco Azzurro comunica l'avvenuto ripristino

Associazione Treno Bianco Azzurro ha il piacere di comunicare l'avvenuto restauro e montaggio a cura di AASLP della targa sito all'ingresso lato cimitero della galleria Montalbo in seguito alle scritte ingiuriose incise sulla stessa. Speranzosi che il senso civico ritorni a far parte di questi personaggi. ATBA è sempre vigile su luoghi e oggetti ferroviari e valuterà in ogni caso, se denunciare oltre alla stampa anche alle forze di polizia ogni eventuale danno causato.



