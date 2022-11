Tariffe energetiche, PDCS: “Approccio realistico e sostenibile”

Realismo e sostenibilità è l’approccio con il quale il PDCS affronta il tema delle tariffe energetiche, che pone al centro la necessità di ridurre l’impatto delle tariffe di luce e gas, rispetto alle proposte avanzate.

A seguito dell’Audizione del CdA dell’Azienda dei Servizi e dell’Autorità Garante per l’Energia e di quanto è stato rappresentato, il PDCS ha richiesto, attraverso i propri rappresentanti di Governo, nel rispetto dell’autonomia degli Organi preposti, di pervenire alla definizione di tariffe con criteri di sostenibilità e gradualità, considerando tutti i vantaggi conseguiti dai contratti finanziari in essere.

Pertanto, considerata l’attuale situazione del mercato energetico, in attesa dei prossimi sviluppi della situazione, il monito del PDCS, assieme alla Maggioranza, risiede nel sollecitare che le scelte che dovranno essere fatte a brevissimo termine in ambito energetico, tengano conto primariamente degli interessi e del benessere della cittadinanza, tralasciando polemiche giornalistiche ad altri e lavorando al fine di una reale risoluzione dei problemi in un concreto clima di condivisione.

Inoltre, si ritiene che non siano più rinviabili le analisi e le scelte politiche riguardanti gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, che sole, consentiranno di modificare sensibilmente la situazione di San Marino, verso una progressiva sostenibilità ed autonomia energetica della nostra Antica Repubblica.



