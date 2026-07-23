Tariffe sociali, DOMANI - Motus Liberi: i criteri di accesso includano disabilità e malattie croniche

La tutela delle fasce più vulnerabili della cittadinanza e il contrasto alla povertà energetica devono rappresentare una priorità assoluta per San Marino. Per questo, DOMANI - Motus Liberi accoglie con favore l'appello lanciato dall'Unione Sammarinese Lavoratori (USL) e dall'Unione Consumatori Sammarinesi (UCS), affinché la preannunciata revisione dei criteri di accesso alle tariffe sociali includa tutele specifiche per le situazioni di forte fragilità, a partire dalla disabilità e dalle malattie croniche.

Le tariffe sociali, che garantiscono uno sconto del 50% sulle utenze a coloro che non superano una certa soglia di reddito, rappresentano uno strumento prezioso per attutire l'impatto dei rincari su chi vive quotidianamente la morsa delle difficoltà economiche. Tuttavia, i requisiti attualmente previsti si sono rivelati eccessivamente stringenti, escludendo molte persone in stato di oggettivo bisogno. Condividiamo la posizione espressa dalle associazioni di categoria: continuare ad applicare parametri puramente economici e uguali per tutti in relazione a situazioni profondamente diverse significa ignorare le reali difficoltà quotidiane dei cittadini.

A ogni modo, il punto non è soltanto il maggiore fabbisogno energetico, ma la necessità di mettere queste persone nelle condizioni economiche di potersi permettere ciò che è indispensabile per vivere con dignità. Una questione direttamente collegata a un altro tema spesso sottovalutato: l'adeguamento delle abitazioni alle esigenze delle persone con disabilità. Pur esistendo strumenti di sostegno, gli incentivi oggi disponibili risultano spesso insufficienti e vengono erogati con tempi incompatibili con l'urgenza dei bisogni. Molti nuclei familiari sono così costretti ad anticipare somme ingenti che non sempre sono in grado di sostenere, rinunciando o rinviando interventi fondamentali per garantire autonomia, sicurezza e qualità della vita. Il risultato è quello di un cane che si morde la coda.

Per troppo tempo - e ad ampio raggio - il sostegno concreto alle persone portatrici di disabilità e all'assistenza domiciliare è rimasto indietro rispetto alle reali necessità delle famiglie. È arrivato il momento di superare gli annunci di principio e di mettere in campo misure realmente efficaci, capaci di rispondere con tempestività e adeguatezza alle situazioni di maggiore fragilità. Come forza politica di opposizione, che da sempre incarna il proprio ruolo con spirito pragmatico e attento ai bisogni reali del Paese, riteniamo che lo Stato debba venire incontro in primis ai cittadini più svantaggiati, tagliando in maniera virtuosa la forbice delle diseguaglianze. Esortiamo dunque la Segreteria di Stato competente e la direzione dell'AASS a darvi un seguito concreto, facendosi carico delle richieste dei sindacati e traducendole in provvedimenti normativi rapidi ed equi.

I nuovi criteri di accesso alle tariffe sociali non possono limitarsi alla valutazione del reddito, ma devono pesare adeguatamente le condizioni di salute e fragilità dei membri delle famiglie sammarinesi. DOMANI - Motus Liberi vigilerà con attenzione su tale percorso di revisione, sostenendo le fasce più esposte della cittadinanza e continuando a promuovere atti concreti che possano migliorarne la qualità di vita. Nessuno deve essere lasciato indietro.

c.s. DOMANI - Motus Liberi







