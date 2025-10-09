Tariffe sociali: la CDLS a disposizione nella compilazione della domanda

Devi fare domanda per accedere alle tariffe sociali di acqua, luce e gas? Siamo a tua disposizione per ogni aiuto: dalle informazioni alla compilazione della domanda. La CDLS fornisce un servizio concreto di assistenza per eliminare ogni ostacolo burocratico a favore delle famiglie più bisognose.

Daniele e Michela della Federazione Pubblico Impiego CDLS sono a tua disposizione ai numeri: 0549 961014 - 962015 Oppure scrivici a: fpi@cdls.sm ti risponderemo al più presto.

Fino al 15 novembre è possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali per i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e per il servizio idrico integrato per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2026.



Le tariffe sociali sono riservate agli utenti domestici che rientrano in questi requisiti:

1) Reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a euro 9.000,00, come da dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;

2) Tutti i componenti del nucleo familiare non occupati (esclusi studenti e pensionati) devono essere iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Se hai dubbi nella compilazione e/o presentazione della domanda la FPI CDLS ti può aiutare. Contattaci!



Comunicato stampa

CDLS









