Tariffe sociali: la domanda va presentata entro il 31 ottobre. Per la pratica DRP (ICEE) c’è tempo fino alla fine dell’anno

Tariffe sociali: la domanda va presentata entro il 31 ottobre. Per la pratica DRP (ICEE) c’è tempo fino alla fine dell’anno.

Il 31 ottobre scade il termine per inoltrare la richiesta di accesso alle tariffe sociali. La principale novità di quest’anno, è l’obbligo di compilare la Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale ai fini ICEE. Sulla pagina web dell’AASS relativa alle tariffe sociali è riportata la seguente dicitura: “Per accedere ai benefici delle Tariffe Sociali è obbligatorio aver compilato e convalidato la Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) ai fini ICEE”; pratica la cui compilazione è ancora in fase embrionale. A questo proposito, vogliamo rassicurare gli utenti: la richiesta delle tariffe sociali va inoltrata entro la scadenza di fine ottobre, compilando l’apposita modulistica presente sul portale gov.sm nella sezione REFASS, mentre la pratica DRP ai fini ICEE può essere compilata entro la data di fruizione delle tariffe, ovvero la fine di quest’anno. Parallelamente, è alquanto complesso e gravoso per gli utenti l’obbligo di presentare il riepilogo delle spese delle singole utenze per l’anno pregresso, distinguendo l’ammontare delle bollette - l’imposta RSU (rifiuti solidi urbani) e la tariffa ambientale - dall’importo complessivo. Chiediamo alle Istituzioni di far sì che i dati relativi alle utenze, che sono già in possesso dell’Amministrazione, non siano richiesti agli utenti, ma che il loro caricamento venga automatizzato; i vari settori della PA devono coordinarsi tra loro, provvedendo a precaricare tali dati.



c.s. Associazione Sportello Consumatori - ASDICO



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