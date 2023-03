Tassazione dei pensionati ex frontalieri. Per il Comites occorrono interventi rapidi e risolutivi

Il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei (foto) torna a puntare i riflettori sul problema che sta angosciando oltre 2.300 ex frontalieri che dopo anni di lavoro sul Titano, ora sono schiacciati dal peso insopportabile della doppia imposizione fiscale. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, perché la ratifica della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, risalente al 2013, sembrava aver definitivamente risolto le criticità riguardanti appunto gli ex frontalieri usciti dal mondo del lavoro, i quali in forza della Convenzione hanno finora pagato le imposte solamente a San Marino in base alle aliquote in vigore. Ma a cambiare le carte in tavola ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate italiana che con una interpretazione della normativa alquanto discutibile ha sancito che l'imposta sulle pensioni va pagata in Italia con aliquota al 23 per cento. In sostanza, gli ex frontalieri sammarinesi si trovano ora a dover aprire il portafogli per provvedere al pagamento delle imposte in due Stati diversi. Una situazione a tratti paradossale – rileva Alessandro Amadei - che mostra tutta la fragilità e l’impotenza di una categoria di lavoratori da tempo in balia di tante promesse non mantenute ed in balia dell’assenza di chiari riferimenti legislativi in uno scenario caratterizzato dall’incertezza e dalla recessione economica dovuta allo scoppio del conflitto in Ucraina e dalla pandemia. Miglior sorte rispetto a quella dei pensionati ex frontalieri sammarinesi è toccata ai pensionati ex frontalieri del Ponente ligure per i quali il Governo Italiano ha tagliato le imposte dal 23% al 5%, attenuando di fatto gli effetti devastanti della doppia imposizione fiscale. Il Comites San Marino è al fianco dei pensionati ex frontalieri di San Marino e continuerà a dare voce alle loro legittime istanze ed alle loro richieste di aiuto finora mai ascoltate. Occorrono interventi rapidi e risolutivi per impedire che si continuino a negare i loro diritti acquisiti.

