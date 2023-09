Tatyana Kosheleva nominata Madrina de "Tuttavia...che Spettacolo! - Feel the freedom

È con grande piacere che annunciamo che Tatyana Kosheleva, schiacciatrice e capitana della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, squadra che milita nel campionato di serie A1 femminile, sarà la “Madrina” della manifestazione di quest’anno. Tale proposta, accettata con entusiasmo dalla pallavolista russa, ribadisce la grande importanza che riveste per noi la promozione dell'uguaglianza tra le persone in tutti gli ambiti. Un impegno sociale a cui Tatyana non si è mai sottratta durante la sua eccezionale carriera, difendendo con dedizione e determinazione non solo la genuinità dei valori sportivi, ma anche l’importanza dei temi legati alla libertà, al rispetto dei diritti e alla solidarietà. “Sono onorata di essere qui'", ha dichiarato. " Grazie per avermi invitata a questo meraviglioso evento e per avermi reso parte di questa grande idea! Lo sport è una lingua unica, è parlata da tutti i popoli del mondo! Dà libertà, dà una sensazione di vittoria e unisce, ma è solo uno strumento, e la cosa principale in questo processo sono le persone! Quando vedo voi tutti, con mente e cuore aperto agli altri, capisco quanto ci possiamo aiutare tra noi e quanto abbiamo tutti bisogno di amore e fratellanza! Stare con voi qui oggi mi dà grande ispirazione e forza d'animo! Provo amore per la vita e mi sento libera! Grazie per il vostro esempio di coraggio, avete la mia più grande ammirazione!" Ringraziamo di cuore Tatyana, lei che è una celebrità nel mondo dello sport pallavolistico mondiale, esempio di purezza nello sport e anche nella vita, per aver condiviso con noi questo piccolo tratto di strada verso una società più giusta.

c.s. Mototerapia San Marino