Teatro Galli: annullato lo spettacolo "Ginger & Fred". In programma il 14 febbraio “Il figlio" di Florian Zeller con Cesare Bocci e Galatea Ranzi.

La Direzione del Teatro Galli comunica che non sarà possibile recuperare la recita di GINGER & FRED diretto e interpretato da Monica Guerritore, inizialmente programmata il 20 dicembre 2023 all'interno del turno di abbonamento D - Altri percorsi e saltata per motivi di salute degli attori protagonisti. La compagnia infatti non potrà recuperare in questa stagione tutte le date nei teatri già programmate, ma l’auspicio è quello di poterlo ospitare a Rimini nel cartellone 2024/2025. Il nuovo titolo inserito in calendario in sostituzione di Ginger e Fred è IL FIGLIO di Florian Zeller, con Cesare Bocci e Galatea Ranzi, in programma mercoledì 14 febbraio (ore 21). Il testo di Florian Zeller fa parte di una trilogia (Il Padre, La Madre, Il Figlio) e affronta il tema delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. Una trama inizialmente semplice, che sorprende con un colpo di scena finale e che conquista il pubblico attraverso un grazie non solo alla bellezza del linguaggio ma alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze delle loro incapacità di capire se stessi e gli altri. La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. Informazioni per gli abbonati e gli spettatori Gli abbonati del Turno D - altri percorsi potranno assistere a questo spettacolo presentandosi normalmente con il proprio abbonamento. Gli spettatori che avevano acquistato il biglietto di GINGER & FRED possono scegliere una tra le seguenti opzioni: 1) assistere allo spettacolo IL FIGLIO presentandosi la sera del 14 febbraio con il precedente biglietto che resta valido a tutti gli effetti; 2) richiedere il rimborso inviando alla mail biglietteriateatro@comune.rimini.it il modulo compilato e firmato scaribabile in fondo a questa pagina e la scansione del biglietto o dei biglietti acquistati necessariamente entro sabato 27 gennaio 2024. I rimborsi avverranno tramite bonifico bancario effettuato dal Comune di Rimini, organizzatore dello spettacolo. Le prevendite de IL FIGLIO partiranno giovedì 1 febbraio alle ore 10, on line e al botteghino.

