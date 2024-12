“Tecniche infiltrative ecoguidate e radioguidate nella patologia del Rachide e delle grosse articolazioni”: calendario corsi 2025

Sono in programma a Cesena e a Parma durante il 2025, i corsi teorico-pratici in “Tecniche infiltrative ecoguidate e radioguidate nella patologia del Rachide e delle grosse articolazioni”, promossi da CREAS (unità operativa di Ser.In.Ar.) in collaborazione con AUSL Romagna (Ospedale Bufalini di Cesena), Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ESRA Italia (European Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy). I corsi si svolgeranno a Cesena presso l’Ospedale M. Bufalini (via Ghirotti, 286) il 21 febbraio, 11 aprile e 24 ottobre, mentre a Parma presso l’U.O. Terapia Antalgica (via Gramsci, 14) il 24 gennaio, il 23 maggio e l’11 luglio. I corsi, i cui responsabili scientifici sono il dott. Vinicio Dima (Cesena) e il dott. Giovanni Musetti (Parma), sono destinati a medici specialisti e specializzandi in Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica, con l’obiettivo di trasmettere le competenze teorico- pratiche per il corretto approccio al paziente con patologia del rachide e delle grosse articolazioni, dalla diagnosi alla terapia infiltrativa. Previa l’acquisizione delle conoscenze relative all’esecuzione dell’esame obiettivo e della diagnostica differenziale, verranno illustrate le diverse tecniche infiltrative e neuromodulative del rachide e delle articolazioni, sia ecoguidate che radioguidate. I corsisti avranno la possibilità di osservare l’esecuzione dei trattamenti su pazienti in sala operatoria ed esercitarsi nell’individuazione sonoanatomica delle strutture interessate su manichino. Il programma di ogni corso prevede al mattino la parte teorica, mentre nel pomeriggio la parte pratica in sala operatoria. I docenti del corso sono Giovanni Musetti (Parma), Vinicio Dima (Cesena), Maria Elena Manferdini (Parma), Silvana Sivelli (Parma), Federica Spina (Cesena), Domenico Pietro Santonastaso (Cesena) e Vanni Agnoletti (Cesena). Info Cesena: dott. Vinicio Dima, e mail: vinicio.dima@auslromagna.it Iscrizioni Cesena: https://serinarpayments.it/tecniche-infiltrative-2025/ Info Parma: dott. Giovanni Musetti, e mail: gmusetti@ao.pr.it Iscrizioni Parma: https://www.trainingweb.it/product/corso-teorico-pratico-terapia-antalgica/

cs Gigi Mattarelli Ser.In.AR.

