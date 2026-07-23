Tecnologia sammarinese nel dialogo globale sull’intelligenza artificiale: RBB Lab e Mintlayer partecipano a “Magnifica Humanitas”

Tecnologia sammarinese nel dialogo globale sull’intelligenza artificiale: RBB Lab e Mintlayer partecipano a “Magnifica Humanitas”.

L’Associazione Sammarinese per l’Informatica esprime grande soddisfazione per il coinvolgimento della propria associata RBB Lab, attraverso il progetto Mintlayer, nella nuova iniziativa internazionale Magnifica Humanitas Global Ambassador Programme, promossa dalla Domus Communis Foundation. Il programma è stato presentato a Borgo Laudato Si’, a Castel Gandolfo, nell’ambito della Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, che ha riunito Premi Nobel, scienziati, rappresentanti istituzionali e religiosi, esperti di intelligenza artificiale, università e organizzazioni internazionali provenienti da 37 Paesi. Ispirata ai principi dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, l’iniziativa intende costruire una piattaforma internazionale e multilaterale dedicata allo sviluppo di un’intelligenza artificiale etica, responsabile, sovrana e realmente orientata alla dignità della persona e al bene comune. La partecipazione dell’associata ASI prevede la messa a disposizione delle competenze e della tecnologia sviluppata nell’ambito di Mintlayer, contribuendo alla costruzione degli strumenti e delle infrastrutture necessarie a trasformare i principi del programma in iniziative concrete, trasparenti e misurabili. Un ruolo significativo è stato assunto anche dai fondatori di Mintlayer. Anna MacMillan, cofondatrice e COO del progetto, è stata nominata Executive Director del Magnifica Humanitas Global Ambassador Programme e fa parte del Consiglio della Domus Communis Foundation. Enrico Rubboli, fondatore di RBB Lab e tra gli artefici di Mintlayer, ha partecipato ai lavori dell’Assemblea ed è stato nominato Nuntius dell’iniziativa Magnifica Humanitas. Rubboli ha inoltre contribuito a uno dei tavoli di lavoro impegnati nella redazione della Rome Declaration for an Unarmed and Disarming Peace in the Age of Artificial Intelligence, il documento che chiede di mantenere un controllo umano effettivo sulle decisioni relative agli armamenti nucleari e di escludere l’intelligenza artificiale dai sistemi di lancio. «Il coinvolgimento di RBB Lab e Mintlayer in un progetto di questa rilevanza rappresenta un risultato che rende orgogliosa l’intera comunità tecnologica sammarinese», dichiara il Presidente di ASI, William Casali. «Non si tratta soltanto di partecipare a un importante appuntamento internazionale, ma di mettere competenze e tecnologia sviluppate anche a San Marino al servizio di una delle questioni decisive del nostro tempo: costruire un’intelligenza artificiale che rimanga sotto il controllo dell’uomo, rispetti la dignità della persona e contribuisca alla pace e al bene comune». ASI ritiene che questa esperienza dimostri ancora una volta come le imprese tecnologiche legate alla Repubblica possano inserirsi nei più qualificati contesti internazionali e contribuire concretamente alla definizione delle tecnologie e dei modelli di governance del futuro. «San Marino deve continuare a sostenere le proprie eccellenze e a costruire un ecosistema capace di attrarre competenze, ricerca e progetti internazionali. Le piccole dimensioni non rappresentano un limite quando sono accompagnate da qualità, specializzazione, credibilità e capacità di creare relazioni globali», conclude ASI.

c.s. Associazione Sammarinese per l’Informatica

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