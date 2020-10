Tecum: l’app per contrastare la violenza domestica e di genere verrà presentata giovedì sera alla cittadinanza Il software, sviluppato dall’azienda sammarinese Mr. APPs insieme alla Segreteria Sanità e all’Authority Pari Opportunità, ha ricevuto il plauso del GREVIO e del Consiglio d’Europa nella recente visita a San Marino.

Tecum: l’app per contrastare la violenza domestica e di genere verrà presentata giovedì sera alla cittadinanza.

Sarà presentata giovedì sera alle ore 18.30 alla Sala Montelupo di Domagnano, la tecnologia tutta sammarinese a supporto delle vittime che subiscono violenza domestica e di genere. Un aiuto concreto per combattere una piaga sociale che colpisce milioni di persone nel mondo e su cui tutti gli organismi internazionali stanno investendo in tema di prevenzione e contrasto. TECUM, nome evocativo dal latino “con te”, potrà essere scaricata gratuitamente su tutti i cellulari, sia con i sistemi Android che Apple. Una tecnologia completamente sviluppata in territorio sammarinese grazie al background di Mr.APPs e al supporto di Titancoop, Authority Pari Opportunità, Istituto Sicurezza Sociale, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Istituti Culturali e tutti i corpi di Polizia di Stato. L’applicazione, che ha ricevuto anche il plauso del GREVIO (Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne) nella sua ultima visita in territorio del mese scorso, permetterà agli utenti che la scaricheranno di: -registrare il proprio numero di telefono, il nome e il cognome e la propria posizione GPS. Questi dati saranno salvati in un database accessibile solo alle forze dell’ordine. -registrare audio, anche con telefono bloccato o app in background e predisporre se necessario la chiamata al numero d'emergenza. Le registrazioni verranno salvate nell’area protetta da password e su un server cloud. -consultare i servizi alla persona, le disposizioni di legge e tutte le informazioni utili sul tema della violenza domestica a San Marino. Roberto Ciavatta (Segretario di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale): “Siamo fieri di poter fornire alla popolazione sammarinese uno strumento tecnologico innovativo utile per contrastare una delle forme di violenza più insopportabili. Uno strumento che ha recentemente ottenuto il plauso del GREVIO e che, siamo certi, potrà in futuro interessare anche le province e amministrazioni che ci circondano: sarebbe in tal caso un onore, per il nostro paese, esportare questa app fuori confine”. In ottemperanza alle normative per contrastare la diffusione del Covid-19, gli spazi della sala Montelupo saranno opportunamente contingentati e accessibili dotati di mascherina. Gli interessati a partecipare sono pregati di dare conferma entro martedì 20 ottobre al seguente indirizzo: info.sanita@gov.sm oppure ai n. di telefono 0549.883039 - 0549.883046.



I più letti della settimana: