Teleconferenza pubblica su Sclerosi multipla e gravidanza con gli esperti dell’ISS

È possibile portare avanti una gravidanza se si è affetti da Sclerosi Multipla? Quali sono le terapie oggi disponibili? Si tratta di alcune domande inerenti il tema generale della Sclerosi Multipla in rapporto alla gravidanza che verranno affrontate giovedì durante una teleconferenza pubblica. L’iniziativa, organizzata dall’Unità di Neurologia in collaborazione con l’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, rientra nell’ambito del progetto “Bollini Rosa”, promosso dalla Fondazione Onda e a cui l’ISS aderisce da alcuni anni, avendo anche ottenuto l’ambito riconoscimento di ben 2 bollini rosa per l’attenzione alla salute di genere. Si tratta di una conferenza aperta al pubblico, a cui possono iscriversi le cittadine e i cittadini che intendono approfondire l’argomento. Per lungo tempo, infatti, la Sclerosi Multipla è stata considerata una controindicazione alla gravidanza e questo ha determinato spesso gravi frustrazioni e maggiore difficoltà ad accettare la malattia da parte delle giovani donne. Ora, grazie a una maggiore conoscenza della malattia e a un avanzamento nelle possibilità terapeutiche, non è più così. Il “webinar”, dal titolo appunto di “Sclerosi Multipla e gravidanza” si terrà giovedì 12 novembre 2020 dalle ore 17.30 alle 19.30 tramite la piattaforma Zoom con accesso per mezzo delle seguenti credenziali:

https://zoom.us/j/94244307516?pwd=TC93OStBcmZBQ2pEOUIvSlpMM015Zz09

ID riunione: 942 4430 7516

Passcode: gravidanza

Alla conferenza interverranno la dr.ssa Susanna Guttmann, la dr.ssa Beatrice Viti e la dr.ssa Miriam Farinelli. Le persone che si collegheranno potranno porre domande ai relatori nell'ultima mezz'ora al termine degli interventi.

Iss