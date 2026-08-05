Telefonia mobile, conclusa la prima fase del piano di potenziamento: rete più forte a Domagnano, Città e Murata in attesa dell'avvio della fase due

La mappa della copertura di telefonia mobile nella Repubblica di San Marino cambia volto. Con l'attivazione degli impianti di Croce di Domagnano, San Marino Città in zona Kursaal e Murata presso l'ex Tiro a Volo, si chiude la prima fase del progetto strategico di ammodernamento della rete. Un risultato concreto. Il potenziamento garantisce ora una trasmissione dati e voce capillare ed efficiente lungo le direttrici principali del Paese, abbattendo storiche zone d'ombra. L'operazione, condotta in sinergia tra la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport e la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l'A.A.S.L.P., segna lo sblocco di un'impasse che si trascinava da oltre vent'anni, in particolare sul sito demaniale di Domagnano. Sostenuto interamente da TIM senza alcun contributo finanziario a carico delle casse pubbliche – per un valore che supera i 300 mila euro d'investimento complessivo –, l'intervento lascia la titolarità delle infrastrutture in mani pubbliche, consentendone l'accesso a tutti gli operatori di mercato secondo i principi di massima interoperabilità.

«La disponibilità di connessioni stabili e veloci rappresenta la spina dorsale di qualunque sistema economico moderno», sottolinea il Segretario di Stato per l'Industria e le Telecomunicazioni Rossano Fabbri. «Non stavamo cercando una soluzione di facciata, bensì un'infrastruttura solida capace di dare risposte tangibili al tessuto produttivo, agli operatori commerciali e ai residenti che vivono quotidianamente il territorio. Avere centrato questo primo traguardo a costi zero per lo Stato dimostra l'efficacia dell'azione di governo. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime implementazioni, destinate a consolidare la competitività tecnologica del Titano su scala europea».

I rilievi tecnici condotti sul campo mostrano un netto salto di qualità del segnale lungo la Superstrada e nei comparti abitativi vicini, rappresentando un servizio essenziale restituito all'intera comunità sammarinese e ai turisti. Le nuove stazioni radio base operano nell'assoluto rispetto dei parametri normativi sulla tutela della salute pubblica, mantenendo le emissioni elettromagnetiche su soglie nettamente inferiori ai limiti di legge. Contestualmente, per scongiurare disagi legati ad eventuali interferenze sui segnali televisivi domestici più datati, l'operatore ha attivato una procedura di supporto economico che prevede rimborsi fino a 150 euro per l'installazione di appositi filtri.

Subentra il punto di vista ambientale e di gestione del territorio nelle parole del Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci: «Risolvere criticità pendenti da un ventennio significava coniugare le esigenze dello sviluppo tecnologico con il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano. L'intervento su Domagnano e sulle altre aree demaniali testimonia come sia possibile integrare reti avanzate e tutela dell'ambiente attraverso un dialogo istituzionale rigoroso. Abbiamo dimostrato che la tutela dell'interesse pubblico e la modernizzazione infrastrutturale possono avanzare di pari passo, restituendo efficienza a zone fino a ieri penalizzate».

Il completamento dei primi tre poli apre direttamente la strada alla seconda fase del piano. Le nuove installazioni andranno a saturare i buchi di rete residui, prestando un'attenzione prioritaria al Castello di Borgo Maggiore e ai nuclei periferici. I dettagli tecnici e la scansione temporale dei prossimi cantieri saranno presentati ufficialmente alla stampa nelle prossime settimane in un apposito incontro pubblico. La rotta è tracciata: completare la maglia digitale di San Marino per garantire standard d'eccellenza uniformi a ogni angolo della Repubblica.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, il Commercio, l’Artigianato, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport / Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.







