Telefonia mobile, serata pubblica a Gualdicciolo: appuntamento domani sera 20.30 al Centro Gualdo

Le Segreterie di Stato per l’Industria, con delega alle Telecomunicazioni, e per il Territorio, in collaborazione con la Giunta di Castello di Acquaviva, promuovono un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza il progetto di realizzazione di una nuova infrastruttura di telefonia mobile a Gualdicciolo. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 20:30, presso la Sala polivalente del Centro Gualdo, a Gualdicciolo. L’intervento si inserisce nel programma di potenziamento della rete di telefonia mobile della Repubblica di San Marino, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle comunicazioni e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese, in un’area di particolare importanza per il sistema produttivo sammarinese. Durante la serata saranno illustrate le caratteristiche del progetto, i benefici attesi, gli aspetti legati alla tutela della salute e dell’ambiente, le procedure di controllo e i tempi previsti per la realizzazione. Le due Segreterie di Stato ritengono fondamentale accompagnare lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche con la massima trasparenza e un confronto diretto con la cittadinanza, nella convinzione che innovazione, sicurezza e tutela del territorio debbano procedere insieme. L’incontro sarà un’occasione per fornire informazioni, rispondere alle domande dei cittadini e raccogliere eventuali osservazioni. Le Segreterie di Stato ringraziano la Giunta di Castello di Acquaviva per la collaborazione e invitano la cittadinanza a partecipare.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport / Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.







